Roberto Gualtieri crede in un "fortissimo rimbalzo" (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo il tonfo del secondo trimestre, già in questi mesi estivi l’Italia sta ripartendo. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, trasmette il suo ottimismo al meeting di Rimini, spiegando che “i numeri sono impietosamente evidenti: nel secondo trimestre abbiamo registrato la più significativa contrazione del Pil della storia recente del nostro Paese, e non solo recente. Allo stesso tempo tutti gli indicatori degli ultimi mesi - a partire da quelli della produzione industriale - ci dicono che ci sono le condizioni per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusuira dell’anno non lontana dalle previsioni originarie che il Governo aveva dato”.“Questo - ha aggiunto il ministro - è dovuto soprattutto alla capacità straordinaria che gli ... Leggi su huffingtonpost

SilvanaHansb : RT @HuffPostItalia: L'Italia sta ripartendo. Per Roberto Gualtieri 'possibile un fortissimo rimbalzo' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'Italia sta ripartendo. Per Roberto Gualtieri 'possibile un fortissimo rimbalzo' - HuffPostItalia : L'Italia sta ripartendo. Per Roberto Gualtieri 'possibile un fortissimo rimbalzo' - franco_sala : @smenichini @gualtierieurope Come è possibile che mi segue il signor Ministro #Roberto Gualtieri e non il suo porta… - NemNemecsek : RT @Miti_Vigliero: Gentiloni e a Roberto Gualtieri, a Filippo Sensi e a Lia Quartapelle, e a tutti i riformisti liberal e progressisti che… -