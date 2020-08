Rinnovo del Consiglio Regionale, al via la presentazione delle liste per il Collegio sannita (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella mattinata odierna sono state presentate, presso l’Ufficio Circoscrizionale del Tribunale di Benevento, 12 liste dei Candidati che concorrono alle Elezioni del Consiglio regionali del prossimo settembre per il Collegio sannita. Nessuna di queste liste porta ancora i simboli del partito di riferimento nazionale, se non quella del Movimento 5 Stelle. Altra notazione interessante è che nessuna delle 12 liste appoggia la candidatura di Stefano Caldoro alla Presidenza. La presentazione delle liste dei candidati, che poi dovranno essere esaminate sotto il profilo della regolarità e della completezza degli atti, ai fini dell’ammissione alla ... Leggi su anteprima24

forumJuventus : Dybala, parla l'agente: 'Via dalla Juve? Paulo è felice in bianconero e lavoriamo al prolungamento del contratto'??… - RaffaeleFitto : Togliere immediatamente la gestione di questa fase sanitaria del #COVID19 dalla campagna elettorale! Rinnovo la ric… - forumJuventus : CT: 'Juve-Dybala, che cifre. Entra nel vivo la trattativa per il ricco rinnovo del contratto dell’argentino. Paulo… - giuriappalti : In caso di rinnovo dell’Attestazione i termini non tengono conto dei rapporti con i “collaboratori” della SOA . Si… - AntonioMacchi12 : RT @BrindisiCgil: ???? Come promesso NOI NON CI FERMIAMO! Continua la protesta per il mancato rinnovo del contratto della sanità privata. M… -