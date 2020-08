Resp. screening tamponi per la Sscn: "Stesso percorso del post-lockdown, tamponi anche in ritiro" (Di venerdì 21 agosto 2020) In diretta a Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario della Federico II e Responsabile screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori della Ssc Napoli: "Il percorso è lo stes ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Resp. screening tamponi per la Sscn: 'Stesso percorso del post-lockdown, tamponi anche in ritiro' -

Ultime Notizie dalla rete : Resp screening Resp. screening tamponi per la Sscn: "Stesso percorso del post-lockdown, tamponi anche in ritiro" Tutto Napoli Resp. screening tamponi per la Sscn: "Stesso percorso del post-lockdown, tamponi anche in ritiro"

Vincenzo Mirone, Professore Ordinario della Federico II e responsabile screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori della Ssc Napoli In diretta a Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vi ...

Vincenzo Mirone, Professore Ordinario della Federico II e responsabile screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori della Ssc Napoli In diretta a Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vi ...