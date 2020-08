Regno Unito, commercio al dettaglio consolida crescita a luglio (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Ancora in crescita le vendite in Regno Unito a luglio, dopo il recupero messo a segno il mese precedente, in seguito al crollo registrato durante il lockdown. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio segnano un incremento del 3,6% su base mensile rispetto al +13,9% del mese precedente facendo meglio del +2% atteso. Su base annua si registra un aumento dell’1,4% dal -1,6% di giugno. Le stime di consensus erano per un +0,1. Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite del 2% su mese dopo il +13,4% rivisto del mese precedente ed a fronte di un +0,2% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +3,1% rispetto al +1,7% rivisto precedente e al +1,5% atteso. Leggi su quifinanza

Usa-Iran: Francia, Germania e Gran Bretagna rigettano il ripristino delle sanzioni

New York, 20 ago 22:37 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo nucleare con l'Iran e quindi non hanno il diritto di chiedere un "snapback" delle sanzioni Onu su Teheran. È quanto d ...

