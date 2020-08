Pol Espargaro: 'Siamo pronti. Ci serve solo una gara pulita' (Di venerdì 21 agosto 2020) Pol Espargaro è pronto e carico al termine del venerdì del GP della Stiria. La KTM vola sulla pista di casa , come ha dimostrato lo stesso pilota spagnolo, che ha alzato la voce nelle FP2, andandosi a ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Pol Espargaro e la KTM sono pronti per lottare per il podio nel GP di Stiria di domenica. Dopo due ritiri di fila, causati dai contatti con Zarco a Brno e con Oliveira al primo round di Spielberg, Pol ...Pol Espargaro è pronto e carico al termine del venerdì del GP della Stiria. La KTM vola sulla pista di casa, come ha dimostrato lo stesso pilota spagnolo, che ha alzato la voce nelle FP2, andandosi a ...