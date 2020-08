"Omicidio suicidio? Tutto falso, è andata così". La fatalità sul traliccio, poi i suini neri: Viviana e Gioele, ricostruzione impensabile (Di venerdì 21 agosto 2020) La famiglia di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele Mondello, non crede all'ipotesi di Omicidio-suicidio per la morte della donna e del piccolo di 4 anni. Dopo l'incidente in auto sull'A20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia, il 3 agosto scorso, Viviana avrebbe portato nel bosco il figlio, forse perché in stato di choc. A quel punto, spiega il legale al Quotidiano nazionale, "il bambino sfugge alla vigilanza della madre e si allontana. Forse anche solo di pochi passi. Probabilmente qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. La madre, terrorizzata, cerca disperatamente di trovarlo ma i suoi tentativi falliscono". "Al fine di meglio orientarsi, Viviana decide di salire sul pilone della ... Leggi su liberoquotidiano

