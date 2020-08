Muore nel supermercato Carrefour: i dipendenti coprono il corpo e le casse restano aperte (Di venerdì 21 agosto 2020) Un agente di commercio è morto mentre stava lavorando in un supermercato della catena Carrefour a Recife, in Brasile. I responsabili del supermercato hanno però lasciato aperto le casse e hanno proseguito normalmente l’attività. Infatti, nell’attesa della polizia mortuaria, il corpo del malcapitato è stato coperto da alcuni ombrelloni. Come si vede dalle foto sui Social, il cadavere è stato poi circondato da scatole di cartone e casse di birra. Un dipendente di 53 anni, morto d’infarto L’uomo, Manoel Moisés Cavalcante, aveva 53 ed era al Carrefour per conto di una società di forniture alimentari. Quando ha avuto il malore fatale, nessuno ha avuto l’idea di chiudere il ... Leggi su secoloditalia

