La Formula 1 torna a fare i conti con il Coronavirus, positivo un membro del paddock (Di venerdì 21 agosto 2020) Settimana di riposo per la Formula 1, che tornerà in pista nel prossimo week-end con il Gran Premio del Belgio, settimo appuntamento del Mondiale 2020. Motori spenti, ma macchina organizzativa sempre attiva, anche per quanto riguarda i test anti-Covid effettuati nei confronti delle persone che popolano il paddock. Foto Getty / Peter FoxSecondo quanto riferito dall’account ufficiale della Formula 1, sono stati sottoposti a controllo ben 2.847 individui, con un solo caso di positività accertato. Non è stato ovviamente rivelato il nome della persona che ha contratto il virus, che è stata comunque isolata e allontanata dalle attività pubbliche. Prima dell’arrivo in Inghilterra era stato invece Sergio Perez a risultare positivo al Covid-19 dopo un viaggio in Messico, ... Leggi su sportfair

italy_unusual : RT @UnicaUmbria: #TRASIMENO #BLUES #FESTIVAL Dal 24 al 30 agosto torna il Festival che con la consueta formula itinerante (Castiglione del… - danielegenito : @gabrieleforcel1 @borghi_claudio @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Quale tono? Le ripeto, non sto es… - BocaItalia : ?UFFICIALE! Edwin #Cardona torna al #Boca?? La formula del trasferimento sarà un prestito di 18 mesi e lo stipendi… - iliveumbria : RT @UnicaUmbria: #TRASIMENO #BLUES #FESTIVAL Dal 24 al 30 agosto torna il Festival che con la consueta formula itinerante (Castiglione del… - UnicaUmbria : #TRASIMENO #BLUES #FESTIVAL Dal 24 al 30 agosto torna il Festival che con la consueta formula itinerante (Castigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula torna Ritorna con una formula del tutto rinnovata l'Isola di Einstein Trasimeno Oggi Controlli per chi arriva dai Paesi a rischio Tamponi drive through in via Lunga

Novità per chi dovrà effettuare il tampone di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. I controlli per chi sbarca all’aeroporto di Orio al Serio dai Paesi a rischio saranno effettuati nei pressi de ...

F1 | Calendario 2020, torna il GP di Turchia

La testata spagnola SoyMotor ha riportato importanti indiscrezioni riguardanti la compilazione definitiva del calendario 2020 di Formula Uno. Attualmente l’ultimo round in calendario è quello di Imola ...

Novità per chi dovrà effettuare il tampone di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. I controlli per chi sbarca all’aeroporto di Orio al Serio dai Paesi a rischio saranno effettuati nei pressi de ...La testata spagnola SoyMotor ha riportato importanti indiscrezioni riguardanti la compilazione definitiva del calendario 2020 di Formula Uno. Attualmente l’ultimo round in calendario è quello di Imola ...