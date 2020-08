Inter, Vecino: “Carica ragazzi!” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento ai compagni di squadra, impegnati stasera nella finale di Europa League contro il Siviglia, attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram: “Carica ragazzi! E forza Inter”. Vecino è fermo ai box, causa Intervento al ginocchio. Foto: Metro L'articolo Inter, Vecino: “Carica ragazzi!” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Inter, Vecino: “Carica ragazzi!”) Playhitmusic - - ale_sottile : @Toro_News Il nome migliore che leggo sui media dopo #Vecino dell'Inter. - Ciro_Scg : Ah vero anche Vecino è dell'Inter - internewsit : VIDEO - Vecino vuole l'Europa League: 'Carica ragazzi. E forza Inter' - - FcInterNewsit : Vecino incita i compagni prima della finale di Europa League: 'Carica ragazzi. E forza Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vecino

Calcio News 24

Il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, ha mandato un messaggio di incitamento ai propri compagni in vista della finale di Europa League Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha scritto un ...Non sarà in campo per infortunio, ma Matias Vecino è vicino alla sua Inter. Il centrocampista uruguaiano suona la carica su Instagram in vista della finale di E ...