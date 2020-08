Inter-Siviglia, Godin in gol per il 2-2: colpo di testa vincente (VIDEO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Diego Godin ha trovato il gol del 2-2 al minuto 35 di Inter-Siviglia, finale dell’Europa League 2019/2020. A Colonia il difensore uruguaiano riporta in parità il match facendo gioire Antonio Conte e tutti i tifosi nerazzurri: perfetto il colpo di testa di Godin sulla punizione dalla trequarti calciata molto bene da Brozovic. Godin svetta e firma il 2-2, una rete pesantissima dopo che il Siviglia aveva ribaltato il rigore iniziale di Lukaku. Inter-Siviglia, ancora gol di De Jong: colpo di testa vincente e 1-2 (VIDEO) Leggi su sportface

