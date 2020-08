Ilaria D’Amico: «Io filojuventina? Gli scudetti sono 36, quelli assegnati» (Di venerdì 21 agosto 2020) Ilaria D’Amico, giornalista di Sky e moglie di Buffon, ha parlato a il Fatto Quotidiano. Queste le sue parole Ilaria D’Amico, giornalista Sky e moglie di Gigi Buffon, è stata intervistata da Il Fatto Quotidiano. Messi all’Inter, Ronaldo via dalla Juve. Quale delle due può realizzarsi?«Messi all’Inter è un sogno meraviglioso per tutti i tifosi di calcio ma non lo ritengo possibile. Succedesse sarei la prima a festeggiare ma mi sembra molto legato al Barcellona. Ronaldo è un giocatore che assicura ancora oggi tra i 25-30 gol a stagione e credo che la Juve ci pensi parecchio prima di rinunciarci. Ronaldo in ogni caso è più cittadino del mondo». Diceva “mai con un calciatore” e si è innamorata di Gigi. «Ho capito quanto sia da ... Leggi su calcionews24

LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: Ilaria D'Amico: «Ecco perché lascio il calcio su Sky. Io filoJuve? Gli scudetti sono 36» - ItaSportPress : Ilaria D'Amico: 'Io filojuventina? Ma se dico che gli scudetti sono 36...' - - FilmNewsItaly : Ilaria D’Amico punge Alena Seredova: 'Buffon non era felice' - erasmo401 : Ilaria D'Amico si arrabbia: 'Non sono una rovinafamiglie' - Salvamarga88 : RT @cmdotcom: Ilaria D'Amico: 'Ecco perché lascio il calcio. Io filjuventina? Gli scudetti sono 36' -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera