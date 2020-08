I sei dipendenti del Billionaire di Briatore positivi ai test Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo le proteste per la chiusura, arriva la doccia fredda. Sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo – l’esclusivo locale-discoteca di proprietà di Flavio Briatore in Sardegna, – sono risultati positivi ai test Covid. La struttura è stata chiusa dal sindaco di Arzachena lunedì scorso, insieme a tutti gli altri locali in cui si balla, proprio per scongiurare l’aumento di contagi in luoghi in cui – nonostante le misure di prevenzione – non era possibile controllare il distanziamento sociale tra tutti gli ospiti all’interno della struttura (non per colpa di chi lo gestisce, ovviamente). LEGGI ANCHE > Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale Adesso, però, ... Leggi su giornalettismo

