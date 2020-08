Gucci: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro nel cast? (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel cast dell'atteso film Gucci, con star Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, potrebbero esserci anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro. Gucci, il film che verrà diretto da Ridley Scott, potrebbe avere un cast davvero stellare: secondo il sito di Deadline nelle trattative per ottenere un ruolo nel film ci sono infatti anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro. Il progetto avrà come star Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata e condannata per aver ... Leggi su movieplayer

nightdramon : Gucci: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro nel cast? - KarenBenson23 : @krolljvar Adam Driver must be Maurizio Gucci! ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gucci: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro nel cast? - bobaheadshark : @sundayism Adam in Gucci fashion - CapTriton : Lady Gaga como Patrizia Reggiani, y Adam Driver como Maurizio Gucci me parece un cast perfecto espero que se de ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci Adam Gucci: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro nel cast? Movieplayer.it Gucci: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro nel cast?

Nel cast dell'atteso film Gucci, con star Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, potrebbero esserci anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 21/08/2020 ...

Gucci: il film di Ridley Scott aggiunge grandi attori al cast

Mentre Ridley Scott deve finire le riprese di The Last Duel, sono attive le ricerche di un cast di primo livello per il suo prossimo film sull’omicidio Gucci Deadline ha rivelato che Adam Driver, Jare ...

Nel cast dell'atteso film Gucci, con star Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, potrebbero esserci anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 21/08/2020 ...Mentre Ridley Scott deve finire le riprese di The Last Duel, sono attive le ricerche di un cast di primo livello per il suo prossimo film sull’omicidio Gucci Deadline ha rivelato che Adam Driver, Jare ...