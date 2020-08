Fabrizio Corona, il figlio Carlos vuole riscattare il padre (Di venerdì 21 agosto 2020) Conosco Carlos Corona prima che nascesse, era nella pancia di Nina Moric, che ho conosciuto prima che incontrasse Fabrizio Corona. Aveva 20 anni, era (ed è) di una bellezza assoluta. Da lì a poco avrebbe incontrato l’uomo della sua vita, estasi e tormento perenne. Si amano, si odiano, fanno pace, e litigano, e rifanno pace anche in questi giorni. Ma non sono qui a parlarvi di Nina e Corona, ne abbiamo parlato fin troppo, sono qui a parlare di Carlos. Ha compiuto 18 anni. Lo chiamo mentre è a casa del padre che lo ha festeggiato a casa con una festa famigliare, con mamma, papà, anche la nonna Gabriella, che durante le grane che ha passato il figlio e non ancora finite per tutti i casini che ha fatto (e che promette di ... Leggi su aciclico

