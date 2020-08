Coronavirus, contagi come prima del lockdown e più di mille focolai, ma è un bene (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Coronavirus sembra oggettivamente essere meno violento rispetto all’inizio dell’epidemia, ma è ancora presente con più di mille focoalai in Italia. Gli esperti dicono di non allarmarsi: paradossalmente l’aumento dei contagi è un bene, perché vuol dire che vengono monitorati in tempo e poi gestiti in modo che non portino ad altri positivi e quindi ad una nuova pandemia. Restano i dati oggettivi e il resoconto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Dal 10 al 16 agosto sono stati segnalati complessivamente 1.077 focolai di Coronavirus attivi in Italia, di cui 281 sono nuovi. Secondo l’Iss i focolai sono in aumento per la terza settimana consecutiva: nella precedente settimana ne ... Leggi su chenews

