Antonelli (Cts): “Le terapie intensive reggono bene. L’età media dei contagiati si è abbassata” (Di venerdì 21 agosto 2020) terapie intensive e Covid, parla Antonelli del Cts Massimo Antonelli, direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza Covid-19, fa il punto della situazione sulle terapie intensive negli ospedali italiani e sullo stato dei contagi da Coronavirus tra i giovani. “Regge bene la rete delle terapie intensive grazie all’organizzazione che ci siamo dati. I ricoverati non sono aumentati in modo significativo. Ora trattiamo subito i pazienti critici. Continuiamo ad osservare le precauzioni”, afferma Antonelli in un’intervista al Corriere della Sera. “C’è una leggera crescita ma ... Leggi su tpi

