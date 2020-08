Alizée: buon compleanno alla cantante di Moi… Lolita (Di venerdì 21 agosto 2020) I più nostalgici la ricordano per Moi… Lolita, i più acculturati conoscono una discografia frizzante, soddisfacente e sottovalutata. Viaggiamo in Francia e riscopriamo Alizée, una delle sue star più affascinanti, in occasione del suo trentaseiesimo compleanno. Alizée: gli esordi e Moi… Lolita Una voce splendida, atmosfere potenti e sognanti, tutto il fascino di una star consumata: solo alcuni dei doni che la splendida Mylène Farmer ha fatto al mondo della musica. E a questi, trovandoci al suo compleanno, possiamo aggiungere l’ascesa alla fama di Alizée. Fu infatti proprio la Madonna francese a scoprire il talento della giovane corsa, al secolo Alizée Jacotey, presentatasi nel 1999 al talent shot Graines De Star. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

