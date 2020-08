Zoom è in arrivo sui display intelligenti di Amazon, Facebook e Google (Di giovedì 20 agosto 2020) Entro la fine dell’anno la piattaforma per le videoconferenze Zoom sarà disponibile sui display intelligenti di Google, Facebook e Amazon. L'articolo Zoom è in arrivo sui display intelligenti di Amazon, Facebook e Google proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Zoom è in arrivo sui display intelligenti di Amazon, Facebook e Google - Lorexae : Le videoconferenze di Zoom sono in arrivo su Amazon Echo Show 8 e altri smart display - leganerd : Zoom in arrivo su Amazon Echo, Facebook Portal e altri smart display ? - pcexpander : Le videoconferenze di Zoom sono in arrivo su Amazon Echo Show 8 e altri smart display #pcexpander #cybernews - HDblog : RT @HDblog: Google Meet e Zoom in arrivo su nuovi dispositivi; Teams migliora su iDevice -

Ultime Notizie dalla rete : Zoom arrivo Google Meet e Zoom in arrivo su nuovi dispositivi; Teams migliora su iDevice HDblog Zoom arriverà anche su alcuni Amazon Echo, Facebook Portal e Google Nest Hub

Zoom vuole espandere la sua base utenti e arriverà entro la fine dell’anno su alcuni nuovi dispositivi, tra cui Amazon Echo Show 8, Google Nest Hub Max e addirittura Facebook Portal. Entro la fine del ...

Google Meet arriva sulle TV grazie a Chromecast

Dopo aver potenziato Meet nel corso della pandemia, per via delle crescenti necessità di videochiamate per lavoro, scuola e tempo libero durante blocchi e chiusure, adesso Google Meet sbarca anche sul ...

Zoom vuole espandere la sua base utenti e arriverà entro la fine dell’anno su alcuni nuovi dispositivi, tra cui Amazon Echo Show 8, Google Nest Hub Max e addirittura Facebook Portal. Entro la fine del ...Dopo aver potenziato Meet nel corso della pandemia, per via delle crescenti necessità di videochiamate per lavoro, scuola e tempo libero durante blocchi e chiusure, adesso Google Meet sbarca anche sul ...