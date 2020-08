Wta Cincinnati 2020, qualificazioni: Jasmine Paolini cede all’esordio contro Dolehide (Di giovedì 20 agosto 2020) Jasmine Paolini esce al primo turno delle qualificazioni del Wta Premier 5 di Cincinnati 2020. La classe 1996 toscana viene sconfitta all’esordio dalla giovane americana Caroline Dolehide, in campo grazie ad una wild card: score di 6-3 2-6 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco. Paolini ha mostrato un buon feeling con la racchetta nel post-lockdown, raccogliendo forse meno di quanto effettivamente meritasse: il prossimo torneo dell’azzurra sarà sempre a New York, trattasi degli Us Open che la vedranno partire dal tabellone principale. Leggi su sportface

sportface2016 : Jasmine #Paolini out nelle qualificazioni di #Cincinnati - GiornaleBarga : Jasmine Paolini cerca riscatto al torneo WTA di Cincinnati negli USA - loveyjergens : RT @10sBalls_com: @atptour | @WTA #Tennis #Draw & #OrderOfPlay #Thursday 8/20 #WesternandSouthernOpen Cincinnati in New York #Tennis #Ten… - NoiTv : Jasmine Paolini cerca riscatto al torneo WTA di Cincinnati negli USA - - NCTennis_ : Gracheva to beat Pegula @ 3.1 (small) - WTA Cincinnati Q - far too high a price Doi to beat Dodin @ 1.98 - WTA Cin… -