Visita fiscale 2020: casi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (Di giovedì 20 agosto 2020) Visita fiscale 2020 e casi di esclusione dall’obbligo delle fasce di reperibilità, quando lo stato invalidante permette l’esonero? Scopriamolo insieme rispondendo ad un nostro lettore. Visita fiscale 2020 e invalidità superiore al 67% Un lettore ci scrive: “Buongiorno, ho un’invalidità del 73% e lavoro in un ente pubblico, la mia domanda è questa: devo rispettare gli orari di reperibilità e se i giorni di malattia subiscono la decurtazione nella busta paga”. L’art. 4 del Decreto Ministeriale numero 206/2017 specifica che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Visita fiscale 2020: casi di esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità - NotizieOra : Esenzione visita fiscale, cos'è e quando spetta - Senectus2 : @UtherPe ...sì 100 milioni e si sono strappati capelli affermando che perdono 4 miliardi...fossi la GdF una visita fiscale la farei - pinegaps : Mi permetto di dare una dritta, da ignorante in materia fiscale, al Governo. Se una persona va a fare una visita sp… - fordeborah5 : RT @TermometroPol: ?? E' ripartito il meccanismo della visita fiscale #Inps dopo il #coronavirus ? Quali sono le nuove #regole? ?? https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Visita fiscale

Money.it

Quali sono gli orari delle visite fiscali INPS 2020 per i lavoratori pubblici e privati. Quando il lavoratore può lasciare il proprio domicilio pur trovandosi in malattia e cosa succede in caso di ...Dalle visite ai degenti nei reparti al punto prelievi ... direzione sanitaria in seguito all’invio di una e-mail di richiesta di accesso con i dati fiscali e anagrafici da parte della persona ...