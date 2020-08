Un ragazzo coraggioso aiuta il pesce sega a tornare in acqua (Di giovedì 20 agosto 2020) Un pristidae, comunemente noto come pesce sega, è arenato su una spiaggia e un ragazzo si dimostra molto coraggioso nel decidere di aiutarlo a tornare in acqua nonostante il suo lungo e pericoloso ... Leggi su leggo

irenemccv : 00:00 a Liam il ragazzo più forte, coraggioso e talentuoso di sempre. Non vedo l’ora di ascoltarti il 29. - LaNotiziaQuoti : Il diciottenne racconta la vicenda a Il Messaggero: 'Tanta solidarietà'. Il sindaco di Montefranco su facebook: 'So… - alfonso_unial : #TobiaZevi sarà uno dei candidati del Centro-Sinistra per la corsa alla poltrona di Sindaco di Roma. Ragazzo svegli… - UnVulcano : @follettin89 ..... accidenti il Folletto che sfida il GRANDE, MAESTOSO, IMPONENTE, ERUTTANTE, VULCANO???????????? C… - ancoraidealista : @Sciandi @annapaolaconcia bellissimo...ma se penso alla fine che farà questo povero ragazzo coraggioso appena verrà identificato.... :( -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo coraggioso Un ragazzo coraggioso aiuta il pesce sega a tornare in acqua Corriere Adriatico Un ragazzo coraggioso aiuta il pesce sega a tornare in acqua

Un pristidae, comunemente noto come pesce sega, è arenato su una spiaggia e un ragazzo si dimostra molto coraggioso nel decidere di aiutarlo a tornare in acqua nonostante il suo lungo e pericoloso ros ...

Salvato da ragazzo di 15 anni

Un bagnante ha rischiato di annegare, nella mattinata di mercoledì 19 agosto, nelle acque del Ceresio davanti alla spiaggia libera accanto a Porto Letizia. L’uomo, 78 anni, di Muggiò (Monza e Brianza) ...

Un pristidae, comunemente noto come pesce sega, è arenato su una spiaggia e un ragazzo si dimostra molto coraggioso nel decidere di aiutarlo a tornare in acqua nonostante il suo lungo e pericoloso ros ...Un bagnante ha rischiato di annegare, nella mattinata di mercoledì 19 agosto, nelle acque del Ceresio davanti alla spiaggia libera accanto a Porto Letizia. L’uomo, 78 anni, di Muggiò (Monza e Brianza) ...