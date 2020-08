Ufficiale – Benevento, ecco Ionita dal Cagliari (Di giovedì 20 agosto 2020) Colpo a centrocampo del Benevento. Dal Cagliari arriva Artur Ionita. L'annuncio è stato dato dalla società sarda che attraverso un comunicato apparso sul sito del club e sui canali social rossoblù ha informato dell'affare completato con le Streghe.Benevento: arriva Ionitacaption id="attachment 1009643" align="alignnone" width="775" Ionita (getty images)/captionQuesto il comunicato del Cagliari: "Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita al Benevento. Ionita, primo moldavo nella storia del Club, ha disputato quattro stagioni in maglia rossoblù, per un bilancio complessivo di 132 partite e 6 reti. Professionista serio, grande ... Leggi su itasportpress

Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita al Benevento. Ionita, primo moldavo nella storia del Club, ha disputato quattro stagioni in maglia rossoblù ...