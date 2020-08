Scoperto come modificare il DNA mitocondriale (Di giovedì 20 agosto 2020) Editing genomico: Scoperto il modo per modificare il DNA mitocondriale a partire da un enzima di origine batterica Anche se il DNA mitocondriale codifica per pochissimi geni rispetto al DNA nucleare, mutazioni in queste sequenze possono causare seri danni all’organismo perché questi organelli sono i produttori di energia delle nostre cellule. Negli ultimi anni CRISPR ha permesso ai ricercatori di modificare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto come Scoperto come modificare il DNA mitocondriale Corriere Nazionale A Torvaianica stanno per schiudersi le uova di tartaruga Caretta caretta: l'evento sarà trasmesso in diretta

E' tempo di nuova vita, di nuove tartarughe. A Torvaianica, nel litorale laziale, si stanno per schiudere le uova di tartaruga Caretta caretta custodite e depositate nel mese di giugno. La notizia è s ...

Chi è Julius Lothar Meyer, omaggiato dal doodle di Google

Julius Lothar Meyer fu un chimico e scrittore tedesco nato 190 anni fa, precisamente oggi. Fu uno dei due scienziati, (l’altro, più conosciuto fu Mendeleev) che scoprì (in modo indipendente) la legge ...

