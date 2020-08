Sassuolo: Boga positivo al COVID-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Jeremie Boga è risultato positivo ai test da COVID-19. Ad annunciarlo è la stessa società neroverde con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al COVID-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”. Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio è ... Leggi su alfredopedulla

