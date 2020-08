Sassi 'vivi' dal Po per il primo monumento popolare alle vittime del Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Sono Sassi di fiume “usciti dal cuore e dalla mente e perciò vivi, ma anche intangibili nel tempo”, racconta all'AGI Ottorino Buttarelli, il presidente dell'associazione Compagnia Casale Nostra. Ne vengono posati di nuovi in continuazione e chi li ha già messi viene ad accarezzarli, a controllare che la scritta col nome del proprio caro brilli, a pregare, a mettere un fiore. "Raccattare pietre per ricominciare" Domani sarà inaugurato il monumento ai caduti del Covid a Casalpusterlengo, il Comune, assieme a Codogno, dove era cominciato tutto. I primi malati, i primi morti, di questo paese in provincia di Lodi è anche Mattia, il primo paziente europeo. Sono Sassi soprattutto del Po che qui scorre, e anche l'idea è che chi se n'è andato non resti un'incisione, ... Leggi su agi

