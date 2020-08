Russia, l’oppositore Navalny ricoverato: in un video le urla a bordo dell’aereo dove viaggiava e i soccorsi (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. Kira Yarmysh, sua portavoce, spiega che Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male. “Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva”, ha scritto su Twitter. Sui social network sono stati pubblicati alcuni video dei passeggeri dello stesso aereo dove si vedono i soccorritori e si sentono le urla dell’uomo. “Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè – afferma ancora Yarmysh -. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

