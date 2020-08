Roma. Arrestato 36enne, vessava e picchiava genitori per acquistare droga (Di giovedì 20 agosto 2020) Cronaca di Roma. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio, diretto da Erminio Massimo Fiore, dopo un’attenta attivita’ di indagine per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia, al fine di dare esecuzione all’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, ha rintracciato un 36enne Romano destinatario della misura, presso la sua abitazione e dopo aver esperito gli atti di rito e di comunicazione all’Autorita’ Giudiziaria, lo ha portato nel carcere Romano di Regina Coeli. L’uomo, dedito al consumo di sostanze stupefacenti, pur avendo in passato iniziato percorsi di disintossicazione non li ha mai portati a termine e da anni ormai aggrediva psicologicamente e fisicamente, in piu’ occasioni e con comportamenti ... Leggi su romadailynews

