“Riaprire gli stadi non è possibile”: le parole che infrangono una speranza (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sogno dei tifosi di tutta Italia rischia di rimanere tale ancora per un po’. La tanto sospirata riapertura degli stadi potrebbe infatti subire un ulteriore rinvio dopo la crescita della curva dei contagi registrata nell’ultimo periodo. I campionati, insomma, potrebbero ricominciare con gli impianti ancora desolatamente vuoti. La conferma arriva da Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute: “La riapertura degli stadi al momento non è ancora possibile“, ha dichiarato ad Agorà su Rai 3. Ospite della trasmissione, Ricciardi ha fatto il punto anche su elezioni e scuole, precisando che allo stadio si tornerà solo quando ci saranno le condizioni necessarie per farlo. “Il ritorno allo stadio dipenderà dalla ... Leggi su anteprima24

RaiNews : Speranza: 'Non vanificare gli sforzi, Priorità riaprire le scuole a settembre' #discoteche #discotechechiuse - giornalettismo : #Meloni parla di 'dimissioni'. #Salvini chiede l'arresto di #Conte per #pandemia colposa. Ma sono gli stessi due p… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Covid-19, Ricciardi: 'Con i numeri attuali non possiamo riaprire gli stadi al pubblico' - gazzettaGranata : Coronavirus, Ricciardi: ‘Con questi numeri non si possono riaprire gli stadi’ #TorinoFC #FVCG #SFT - Isabeau70786095 : RT @Isabeau70786095: Il governo non dovrebbe chiudere nulla ma riaprire tutto. E smettiamo di parlare di pandemia. Gli sbarchi devono smett… -

Ultime Notizie dalla rete : “Riaprire gli Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile» Corriere della Sera