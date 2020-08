Pierluigi Diaco, ospite d’onore a Io e Te: l’intervista a Filippo Bisciglia (Di giovedì 20 agosto 2020) Grandi attese per la puntata di domani di Io e Te, con un ospite davvero speciale. Pierluigi Diaco ospiterà infatti il “caso televisivo” dell’estate, Filippo Bisciglia, reduce da un’edizione record di Temptation Island. I conduttori faranno una lunga chiacchierata e probabilmente avremo modo di conoscere meglio l’ex gieffino. Filippo Bisciglia: faccia a faccia a Io e Te La puntata di domani di Io e Te inizierà alle 14.30, per le tribune elettorali pre-referendum. Il contenuto però sarà certamente d’eccezione, con Filippo Bisciglia prontissimo a fare una “lunga chiacchierata“, come l’ha chiamata nelle sue Storie Instagram, con ... Leggi su thesocialpost

