Pensione invalidità: a chi spetta l’aumento del Decreto Agosto? (Di giovedì 20 agosto 2020) Con la pubblicazione vel Decreto di Agosto dell’aumento della Pensione di invalidità civile anche agli invalidi totali con età compresa tra 18 e 60 anni, sono molti i dubbi che possono sorgere sull’avere o no diritto all’incremento al milione, visto che quest’ultimo è legato a limiti di reddito ben precisi. Aumento Pensione di invalidità Premetto fin da subito che non a tutti gli invalidi civili al 100% spetta l’incremento al milione della Pensione di invalidità. E’ richiesto, infatti, avere redditi fino ad un limite stabilito per poterne fruire. Per gli invalidi civili soli il reddito personale da non superare è di 8469 euro l’anno (ovvero 651,51 euro mensili per 13 mensilità). Per i ... Leggi su notizieora

