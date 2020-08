Paola di Benedetto e Federico Rossi due anni d’amore: come hanno festeggiato? (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo un periodo di crisi e allontanamento Paola di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme per amarsi e da quel giorno sono trascorsi ben due anni e oggi, nonostante alcuni alti e bassi, festeggiano il loro anniversario tra le bellezze della Sardegna dove la coppia, come tanti altri vip, sta trascorrendo le vacanze. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha documentato sul suo profilo Instagram la cena romantica organizzata per festeggiare una data così importante per lei e il cantante idolo delle teenager. In pochi credevano che potessero durare e invece la giovane coppia ha superato molti ostacoli a cominciare dalla distanza dovuta alla partecipazione dell’ex madre natura al GFVIP e in seguito alla quarantena pro Coronavirus. Dal momento ... Leggi su quotidianpost

