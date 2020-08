Osimhen, il compagno di squadra Fonte: "E' un grande, mi ha chiesto della Premier..." (Di giovedì 20 agosto 2020) Jose Fonte, difensore del Lille, ha parlato ai microfoni del portale TalkSport, sofferandosi sul futuro di Victor Osimhen, sul quale ci sono gli interessi forti di Napoli ed Arsenal: "Sono felice per lui, sono molto, molto felice per lui. Leggi su tuttonapoli

Il difensore centrale del Benevento, Kamil Glik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY Sport, dal ritiro di Seefeld, in Austria, parlando anche del suo connazionale, compagno nella Polonia e attacc ...In un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', Fabio Cannavaro, 46 anni, parla del suo ex compagno di Nazionale ... Per esempio, Osimhen: "Il Napoli è una grande squadra, dal punto di vista ...