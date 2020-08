Iss: indice Rt a 0,83. Aumento di casi, ma sono in maggioranza asintomatici (Di giovedì 20 agosto 2020) "Nuovo Aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione", mentre l'indice Rt resta al di sotto di 1, precisamente a 0,83. Questi i risultati del Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità in relazione all'andamento dei contagi da Sars-Cov2. Il periodo preso in considerazione va dal 10 al 16 agosto 2020. "Viene confermato un Aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva - si legge nel report -con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni (periodo 03/8-16/8) di 9.65 per 100 000 abitanti, in Aumento dal periodo 6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all'inizio di giugno". "La maggior parte dei casi ... Leggi su tg24.sky

