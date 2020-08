Inter-Siviglia, Conte sincero: “la storia la scrive chi vince, la paura non deve esistere” (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ la vigilia della finale di Europa League per l’Inter, la partita più importante degli ultimi dieci anni di storia nerazzurra, nella quale potrebbe entrare di diritto anche la data di domani. Lars Baron/Getty ImagesAntonio Conte ha presentato in conferenza stampa la sfida con il Siviglia, un match delicato che l’allenatore pugliese ha analizzato così: “la gente si ricorda solo quando vinci le finali. Io da giocatore ne ho anche perse tante, eppure il pensiero va solo a quelle finite bene. Ecco: la storia la scrive chi vince, questo deve essere per noi una spinta in più per ottenere il massimo. Ci deve essere da parte nostra entusiasmo, abbiamo fatto un percorso che servirà come ... Leggi su sportfair

