Indy500, Alonso: 'Messi bene per la gara' (Di giovedì 20 agosto 2020) La corsa verso la Triple Crown sarà tutta in salita per Fernando Alonso . Lo spagnolo, al suo terzo tentativo di vincere la 500 Miglia di Indianapolis, si è qualificato solo al 26esimo posto. La sua ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Motorsport_IT : #IndyCar | #Indy500: I vertici di Penske 'entusiasti' del ritorno di Alonso - realferrarista : RT @FormulaPassion: #IndyCar | #Alonso: “Vincere la #Indy500 è una sfida enorme” - FormulaPassion : #IndyCar | #Alonso: “Vincere la #Indy500 è una sfida enorme” - FormulaPassion : #Indy500: correre nel catino più famoso al mondo è un'arte - sebavettels : Sebastian Vettel così potente da far spinnare il grande Alonso mentre da l #indy500. His power. -

Ultime Notizie dalla rete : Indy500 Alonso Indy500, Alonso: "Messi bene per la gara" Autosprint.it Indy 500: I vertici di Penske "entusiasti" del ritorno di Alonso

Mark Miles, Jay Frye e Doug Boles hanno tutti parlato in modo entusiasta del ritorno di Fernando Alonso per il suo terzo tentativo di vincere la 500 Miglia di Indianapolis. Fernando Alonso si appresta ...

Indy500, Alonso: "Messi bene per la gara"

La corsa verso la Triple Crown sarà tutta in salita per Fernando Alonso. Lo spagnolo, al suo terzo tentativo di vincere la 500 Miglia di Indianapolis, si è qualificato solo al 26esimo posto. La sua Ar ...

Mark Miles, Jay Frye e Doug Boles hanno tutti parlato in modo entusiasta del ritorno di Fernando Alonso per il suo terzo tentativo di vincere la 500 Miglia di Indianapolis. Fernando Alonso si appresta ...La corsa verso la Triple Crown sarà tutta in salita per Fernando Alonso. Lo spagnolo, al suo terzo tentativo di vincere la 500 Miglia di Indianapolis, si è qualificato solo al 26esimo posto. La sua Ar ...