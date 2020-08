I dischi che hanno segnato il Brit pop (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la morte di Kurt Cobain, nella primavera del 1994, il grunge perse la sua figura più iconica. Lui e i Nirvana furono gli apripista per un sfilza di gruppi che dall’underground passarono a un pubblico molto più vasto. Leggi su vanityfair

Rosaria90921927 : @IlPaoloGiordano Mi chiedo perché, alcuni artisti abbiano una strada già aperta ancor prima che esca il disco ed al… - ketty_25299 : @emilianoavanti Mio papà c aveva i dischi... Figurate!! E un banco de frutta a campo de fiori.. Che te lo dico a fa! ?? - NathanAdler13 : RT @madero034: Rickie era la musa di Tom e fu di grande ispirazione per quei tre dischi tre che uno dietro l'altro suonavano prelibatezze!… - 8papere : RT @madero034: Rickie era la musa di Tom e fu di grande ispirazione per quei tre dischi tre che uno dietro l'altro suonavano prelibatezze!… - mk_vs04 : RT @madero034: Rickie era la musa di Tom e fu di grande ispirazione per quei tre dischi tre che uno dietro l'altro suonavano prelibatezze!… -

Ultime Notizie dalla rete : dischi che I dischi che hanno segnato il Brit pop Vanity Fair Italia Il virologo Palù: "In discoteca indice di contagio pari a 3, non andavano aperte"

Tra polemiche per la chiusura delle discoteche (oggi il Tar ha respinto il ricorso dei locali perché è "preminente" l'interesse della salute pubblica) si inserisce Giorgio Palù, docente emerito di Vir ...

Il virologo Palù: "In discoteca il contagio è più facile"

L'esperto:"I ragazzi parlano a voce alta per la musica, emettono goccioline che con l’aria condizionata si condensano diventando aerosol che viaggia a oltre sei metri" «C'è un aumento di contagiati: s ...

Tra polemiche per la chiusura delle discoteche (oggi il Tar ha respinto il ricorso dei locali perché è "preminente" l'interesse della salute pubblica) si inserisce Giorgio Palù, docente emerito di Vir ...L'esperto:"I ragazzi parlano a voce alta per la musica, emettono goccioline che con l’aria condizionata si condensano diventando aerosol che viaggia a oltre sei metri" «C'è un aumento di contagiati: s ...