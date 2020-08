I Corona pronti al riscatto | Dopo Fabrizio Corona ecco il figlio Carlos Maria (Di giovedì 20 agosto 2020) Qualche giorno fa, Fabrizio Corona e Nina Moric hanno festeggiato il diciottesimo compleanno del loro unico figlio Carlos Maria. Il tutto è avvenuto in forma privata negli splendidi panorami della regione Piemonte. Un carattere pacato? Carlos Maria Corona, da pochi giorni, ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno con gli amici più cari e con i … L'articolo I Corona pronti al riscatto Dopo Fabrizio Corona ecco il figlio Carlos Maria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CiccioCampagna : @zazagab2 Il fatto che tu abbia avuto grandissime perdite nella tua vita non implica il fatto che tu possa giudicar… - slevpingbeauty : RT @eppesuig0: tutti noi pronti a sganciare i quattrini per il remix di levitating per riconsegnare ancora una volta la corona di regina a… - eppesuig0 : tutti noi pronti a sganciare i quattrini per il remix di levitating per riconsegnare ancora una volta la corona di… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona pronti Covid, seconda ondata sull'Europa: piano dell'esercito per l'Italia, militari pronti per l'autunno Il Messaggero Coronavirus, Azzolina: «Ritorno a scuola? Nessun rischio. Mascherine si potranno togliere al banco»

«Nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico». Lo ha detto la ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina al Tg 1. «Abbiamo il dovere morale di riaprire è una priorità assoluta del governo. Certam ...

Coronavirus a Napoli, il Cotugno pronto all'emergenza: «Ma restano posti disponibili nei Centri Covid di Ponticelli e Scafati»

All'ospedale Cotugno di Napoli sono due i ricoverati in terapia intensiva, di cui uno intubato, su 8 posti letto a disposizione, 10 i pazienti in terapia sub intensiva su 8 posti previsti dal piano os ...

«Nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico». Lo ha detto la ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina al Tg 1. «Abbiamo il dovere morale di riaprire è una priorità assoluta del governo. Certam ...All'ospedale Cotugno di Napoli sono due i ricoverati in terapia intensiva, di cui uno intubato, su 8 posti letto a disposizione, 10 i pazienti in terapia sub intensiva su 8 posti previsti dal piano os ...