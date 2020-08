Grande Fratello Vip, una possibile concorrente smentisce tutto (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo articolo . Brutte notizie inaspettate per il Grande Fratello Vip 2020: una concorrente in aria di reality non entrerà nella casa. Ecco di chi si tratta. Sembra arrivare un’altra smentita da parte di un altro possibile concorrente che avrebbe potuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che prenderà il via a metà settembre e che … Leggi su youmovies

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - beppebottero : @HuffPostItalia L'Italia in mano a #Conte & Friends, assistito da #Casalino ex Grande Fratello e #Ricciardi ex atto… - AnthonyCalienni : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 14 (2015): una brutta sorpresa per Alessandro Calabrese - Giancar70336148 : RT @Loretta88197243: ....a proposito del Grande Fratello???????? - CatiaMamone : Ma che vi servono le scuole quando da grandi potranno partecipare al 'Grande Fratello' proprio grazie a queste incolmabili lacune?! -