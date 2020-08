Gli occhiali di Gandhi messi all’asta in Inghilterra (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli occhiali attraverso i quali Gandhi guardava il mondo potrebbero presto avere un nuovo proprietario. Questo oggetto, occhiali con montatura d'oro e lenti tonde, divenuto in qualche modo un'icona legata al leader pacifista, è in vendita all'asta in Inghilterra. Il modello che sarà messo all'incanto il 21 agosto è stato ritrovato quasi casualmente, come ha raccontato Andrew Stowe, della East Bristol Auction, che ha organizzato l'asta. "Un lunedì mattina abbiamo trovato nella cassetta postale della casa d'aste una grande busta con dentro degli occhiali e un breve messaggio in cui era scritto che appartenevano a Gandhi e con un numero di telefono da chiamare. Abbiamo chiamato e scoperto che gli occhiali erano in possesso della famiglia del ... Leggi su ilfogliettone

loren_ch : RT @VaeVictis: Il grosso vantaggio di noi semiciechi è che ci togliamo gli occhiali e magicamente il mondo sparisce intorno a noi. https://… - sqweegvl : RT @veenvvm: Io che mi metto gli occhiali perché i/le vostri/vostre real brillano. - kum6urie : RT @veenvvm: Io che mi metto gli occhiali perché i/le vostri/vostre real brillano. - icedry75 : @Ceraunavolta6 È il mio primo ricordo juventino, forse proprio questa foto qui non so. Ricordo solo che ero all'asi… - roccaverrastro : RT @LoreTheGoalie: @giulioball @Cartabellotta Trucco da ingegnere: gli occhiali si appannano perché sono freschi e fanno condensare il vapo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhiali Gli occhiali di Gandhi messi all'asta in Inghilterra askanews Apple studia una navigazione vocale rivoluzionaria grazie all'audio spaziale

Il brevetto si intitola "Spatial Audio Navigation", e descrive un nuovo modo di fornire indicazioni sonore all'utente. Le illustrazioni si concentrano in particolare su un paio di occhiali intelligent ...

FOTO ZOOM - Fabian Ruiz, occhiali da sole e berretto

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, indossa berretto e occhiali da sole. Ecco una foto pubblicata su Instagram dal centrocampista spagnolo del Napoli in compagnia di alcuni amici.

Il brevetto si intitola "Spatial Audio Navigation", e descrive un nuovo modo di fornire indicazioni sonore all'utente. Le illustrazioni si concentrano in particolare su un paio di occhiali intelligent ...Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, indossa berretto e occhiali da sole. Ecco una foto pubblicata su Instagram dal centrocampista spagnolo del Napoli in compagnia di alcuni amici.