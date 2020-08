Giacomo Urtis si fidanza con una corteggiatrice di Uomini e Donne (Di giovedì 20 agosto 2020) Con una foto di coppia scattata in Sardegna Giacomo Urtis ha ufficializzato la sua nuova relazione. Lei è una bellissima donna e forse la conoscete già per il suo passato in tv! Dopo anni di vita da single Giacomo Urtis si è fidanzato. Visto le voci su un suo passato flirt con il Ken Umano, però, nessuno si aspettava che al suo fianco stavolta sarebbe spuntata una ragazza!Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

in_borderline : @eljefedelmare @caos_calmo__ @habibiAdelaide Ha dato solo un’opinione? Quindi la filippica l’ho vista solo io.. ben… - Notiziedi_it : Giacomo Urtis si è fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne - Novella_2000 : Non è vero ma ci credo! Giacomo Urtis si è fidanzato con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne - QuotidianPost : Giacomo Urtis bacio a sorpresa: chi è la nuova fiamma del medico? - zazoomblog : Giacomo Urtis rivela: Sono bisex. E bacia Adriana Peluso - #Giacomo #Urtis #rivela: #bisex. -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis Giacomo Urtis: in partenze le riprese del suo reality SoloDonna Giacomo Urtis si è fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

1Con un post sui social, Giacomo Urtis svela di essersi fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta Sono ormai anni che Giacomo Urtis è noto ai più per essere il chirur ...

Le foto di Adriana Peluso

Giacomo Urtis bacia la gieffina Adriana Peluso: "Sono bisex". I due già insieme un anno fa Il medico estetico più amato dai personaggi dello spettacolo avrebbe trovato l'amore insieme ad Adriana Pelus ...

1Con un post sui social, Giacomo Urtis svela di essersi fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta Sono ormai anni che Giacomo Urtis è noto ai più per essere il chirur ...Giacomo Urtis bacia la gieffina Adriana Peluso: "Sono bisex". I due già insieme un anno fa Il medico estetico più amato dai personaggi dello spettacolo avrebbe trovato l'amore insieme ad Adriana Pelus ...