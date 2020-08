Elon Musk ora è più ricco di Warren Buffet (Di giovedì 20 agosto 2020) Elon Musk ora è più ricco di Warren Buffet: il CEO di Tesla ha superato il più grande investitore della storia nella classifica dei miliardari di Bloomberg Elon Musk, con un patrimonio di circa 70.500.000.000 di dollari, ha superato l’ormai novantenne Buffett, ma anche Sergey Brin di Google e Larry Ellison di Oracle. Soltanto la… L'articolo Elon Musk ora è più ricco di Warren Buffet Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Investiti 1,9 miliardi per sostenere l'internet satellitare di Starlink e lo sviluppo delle attività aerospaziali. Il gruppo di Musk ora vale 46 miliardi Continua a gonfie vele la raccolta fondi di Sp ...Il fenomeno Tesla non conosce limiti. Soprattutto in Borsa. Con una market cap di oltre 340 miliardi, la casa californiana sta scalando l'olimpo dei titoli globali a maggior capitalizzazione. Come rip ...