"È stato lui". Stavano per sposarsi, ma il compagno ha accoltellato e ucciso Francesca (Di giovedì 20 agosto 2020) Il corpo di una trans di 66 anni, Francesca Galatro, è stato ritrovato presso un centro di prima accoglienza a Vallo della Lucania, Salerno. La donna, che viveva nel centro, aveva un coltello conficcato nel petto e per le non c'era più nulla da fare. La prima ipotesi è che potesse trattarsi di un suicidio. Successivamente, però, le indagini effettuate dai carabinieri guidati dal capitano Annarita D'Ambrosio hanno portato la Procura di Vallo della Lucania a emettere il 18 agosto il fermo nei confronti di un uomo sulla sessantina. L'area in cui il cadavere è stato ritrovato il 17 agosto è stata posta sotto sequestro. Il giorno successivo ecco la svolta. Gli elementi raccolti dai militari hanno portato il procuratore Antonio Ricci ad emettere il fermo nei confronti ...

