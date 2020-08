D’Ambrosio: “Obiettivo raggiunto, ora vogliamo vincere” (Di giovedì 20 agosto 2020) Danilo D’Ambrosio è stato l’ospite del canale social Twitter dell’Inter. Il jolly difensivo ha risposto ad alcune domande che i tifosi gli hanno rivolto: “L’obiettivo è stato raggiunto perché c’è stato un grandissimo lavoro di squadra fin dall’inizio. Arrivati a questo traguardo dopo dieci anni dobbiamo raggiungere il massimo. Manca l’affetto dei tifosi perché è fondamentale affinché la squadra dia il meglio di sé”. SORPRESA Collegarsi per delle prove tecniche di trasmissione su @Inter TV e ritrovarsi a chiacchierare con @ddambrosio direttamente da Dusseldorf! #InterClub #InterFans pic.twitter.com/7AvXcQah1S — Inter (@Inter) August 20, 2020 Foto: Twitter Inter L'articolo D’Ambrosio: “Obiettivo raggiunto, ora ... Leggi su alfredopedulla

