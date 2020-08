Covid a Santo Stefano, nel resort i positivi salgono a 24: 19 fanno parte del personale (Di giovedì 20 agosto 2020) 'Il numero dei positivi a Santo Stefano sale a 24'. L'ha riferito questa mattina il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, attraverso il suo profilo Facebook. 'Dei positivi, 19 fanno parte del ... Leggi su leggo

