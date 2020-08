Coronavirus, al Pascale di Napoli parte la sperimentazione sui test rapidi (Di giovedì 20 agosto 2020) NAPOLI – Un test rapido per identificare tutti gli individui con infezione da coronavirus asintomatici o con sintomi lievi. E’ quanto si sta sperimentando all’istituto Pascale di Napoli su pazienti e dipendenti. Se questo test da’ un esito positivo puo’ essere confermato tramite biologia molecolare, se negativo puo’ essere ripetuto dopo qualche giorno. “Il test, avviato pochi giorni fa all’Istituto dei tumori di Napoli, sembra dare risultati molto promettenti”, fanno sapere dal Pascale. Leggi su dire

