Coronavirus: 26 positivi nel resort in Sardegna (Di giovedì 20 agosto 2020) Sottoposte a test tutte le 470 persone – tra turisti e personale – del resort in quarantena sull’isola dell’arcipelago Maddalenino in Sardegna: in 26 sono risultate positive. “Aggiornamento della situazione sull’ultimo mio post. 2 i positivi sugli ultimi 24 tamponi“, che si sommano ai 24 nuovi casi già segnalati stamani, ha scritto su Facebook il sindaco della Maddalena (Sassari), Luca Carlo Montelli.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

