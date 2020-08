CDS – Napoli, Allan sempre più vicino all’Everton di Carlo Ancelotti (Di giovedì 20 agosto 2020) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole del presidente dell’Inter verso la finale di Europa League. Spazio poi ai contagi di Coronavirus in Serie A con Cagliari e Roma colpite nelle ultime ore. Si parla anche della Fiorentina e del possibile acquisto di Thiago Silva. In casa Napoli si pensainvece della futura partenza di Allan. Arrivano conferme sul buon esito della trattativa per portare all’Everton di Carlo Ancelotti il centrocampista brasiliano. Secondo il giornale resta un ultimo passaggio da espletare: l’intesa sui bonus da aggiungere alla cifra che il club inglese verserà nelle casse partenopee. “I 40 milioni che il Napoli ha indicato hanno subito un brusco taglio però anche l’Everton si è ... Leggi su calciomercato.napoli

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il Napoli e la trattativa per portare Gabriel in azzurro.

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il Napoli e la trattativa per portare Gabriel in azzurro.

CdS – Milik-Under scambio concreto, ma la Roma non vuole pagare 15 milioni cash: offerto un altro giocatore

Arkadiusz Milik in scambio alla Roma è un’opzione concreta. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma è molto interessata al polacco, con il Napoli che non vuole mollare Cengiz ...

