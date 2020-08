Catania, ruba uno zaino in spiaggia ma si trova nel “lido dei carabinieri”: 39enne arrestato (Di giovedì 20 agosto 2020) ruba uno zaino in spiaggia, ma è nel “lido dei carabinieri”: arrestato ruba uno zaino in una spiaggia di Catania senza sapere di trovarsi nel “lido dei carabinieri”: protagonista della tragicomica vicenda un 39enne finito in manette. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Massimiliano Longhitano, questo il nome del ladro, si è introdotto nel “Lido del Carabiniere”, frequentato come intuibile dal nome dai componenti dell’arma dei carabinieri, attraverso la confinante spiaggia libera. Qui, ha adocchiato uno zaino lasciato incustodito sotto l’ombrellone da un bagnante, un militare in pensione, che si era allontanato ... Leggi su tpi

