Caruso-Thompson in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Cincinnati (Di venerdì 21 agosto 2020) Salvatore Caruso trova Jordan Thompson al turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 di Cincinnati. Il siciliano ha sorpreso Jannik Sinner in rimonta all’esordio: ora servirà alzare ulteriormente il livello contro un giocatore esperto come Thompson per approdare nel main draw. La partita, così come il primo turno di qualificazione, non presenta una copertura tv o streaming ed è in programma come secondo match dalle ore 17:00 italiane (dopo Wolf-Munar) di venerdì 21 agosto. Sportface.it invece vi terrà compagnia con un live scritto e tutti gli aggiornamenti. Leggi su sportface

Nella casa dello US Open parte anche il circuito Masters 1000 della stagione 2020, ridotto all’osso per via della pandemia di Coronavirus, che ha già cancellato Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid ...

Cincinnati, il programma di giovedì 20 agosto: Sinner-Caruso in tarda serata

Seppi, Mager e Travaglia in campo in contemporanea alle 17 italiane, poi Paolini. Il derby italiano intorno alle 23. Nessuna copertura televisiva ...

