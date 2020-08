Trump: “Mai saputo nulla di interferenze della Russia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Donald Trump stretto fra la Convention democratica che ha incoronato Joe Biden come il suo rivale, e il rapporto del Senato Usa che accusa la sua campagna presidenziale 2016 di aver avuto rapporti con l'intelligence russa. Un'accusa che il presidente in carica respinge da Yuma, in Arizona. Lui personalmente, ha ribadito ai giornalisti, non ne sapeva nulla. La colpa semmai fu del direttore della sua campagna: Paul Manafort. "Cosa altro c'è nel rapporto non lo so. Ma una cosa la so di sicuro, che nel rapporto c'è scritto che Donald Trump non ha avuto niente a che vedere con la Russia" ha detto fra l'altro. "Lo ha letto? Lo ha letto questo?". La Commissione del Senato Usa ha indagato tre anni e prodotto un totale di cinque volumi di rapporto sulle interferenze di Mosca nelle elezioni del ... Leggi su ilfogliettone

